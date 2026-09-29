ソフトバンク、5G SA時に専用のネットワーク表示に切り替わり　まずはiPhoneで

ソフトバンクは、国内MNOでは初めて、5G SAでの接続状況をネットワークロゴの表示でわかるサービスを9月29日から順次開始する。対応端末は開始時点で5G SA対応のiPhoneとiPad。Android機については今後対応予定としている。
従来の5Gが、5G NSA（ノンスタンドアローン）としてコアネットワークの一部に4Gを使うのに対し、5G SA（スタンドアローン）はコアネットワークや基地局のすべてが5Gの構成になるため、5G本来の機能や性能を最大限活かせるほか、4G側の混雑に左右されることなく、快適な通信が体感できる可能性が高まる。
ソフトバンクの5G SAは、対応SIMと対応端末の組み合わせで利用可能（5G SA対応エリアであることも必要）。また、5G SA対応SIMと「ペイトク2／定額無制限」「ペイトク無制限／ペイトク50／ペイトク30／メリハリ無制限＋」といった料金プランでは、「Fast Access」というオプションにも対応している。Fast Accessでは、5G SAでの通信時により多くのネットワークリソースが割り当てられることにより、混雑エリアでもより高速なデータ通信が利用できるとしている。
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