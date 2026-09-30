スタバから飲むかぼちゃスープ　ふわふわ「スープチーノ」本日登場

スターバックス コーヒーは本日9月30日から、ふわふわのカプチーノ仕立てにしたスープ「パンプキン スープチーノ」を全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売します。

北海道産かぼちゃ×ミルクの

「パンプキン スープチーノ」9月30日発売

「パンプキン スープチーノ」は、北海道産かぼちゃを使用したスープをバリスタが一杯ずつスチームして仕上げる商品です。

▲パンプキン スープチーノ

店内利用 Short 500円、Tall 540円

持ち帰り Short 491円、Tall 530円

かぼちゃの甘みにたまねぎとセロリの風味を重ね、ブラックペッパーとナツメグをアクセントに加えています。隠し味にはメープルフレーバーを使用しています。

ふわふわの泡をまとったカプチーノのようななめらかな口当たりが特徴で、ひと口目には泡とともにかぼちゃとミルクの甘みが広がり、飲み進めるとたまねぎの旨みや野菜の風味が感じられるとしています。

ナツメグがアクセントとなり、味わい全体を引き締めます。さらに、時間の経過とともにとろりとした質感へ変化し、かぼちゃの甘みがより際立つといいます。

温かスープで「ご自愛」したいね！

雨で肌寒い日も増えてきたので温かいスープはうれしいですね。この商品には、温かいスープを飲むことで「小さなご自愛時間」を過ごして欲しいというスタバの気持ちが込められているそうです。



なお、使用するミルクは変更可能です。ソイミルクへの変更は無料で、その他のミルクへの変更は店内55円（持ち帰り54円）追加となります。よりコク深くまろやかな味わいになるソイミルク（調製豆乳）もオススメなんだとか。



ちょっと珍しいスタバのスープ。肌寒い日に、ふわふわの温かい一杯でひと息つくのもよさそうです。

・発売日：2026年9月30日

※価格は税込み表記です。