ついにか……ドコモ「ahamo」が値上げ！ 40GBで月額3135円と165円アップ　60GB／120GBの3段階制に

NTTドコモはオンライン専用プラン「ahamo」のリニューアルを発表。40GB／60GB／120GBの3段階制で、40GBでは月額3135円からと、現在の2970円からは実質的に165円の値上げとなる。新料金は今年12月1日から。

今年8月にキャンペーンで40GBに これは値上げの予兆だった!?

8月からの「増量キャンペーン」は、やはり値上げに向けての下地作りだった。元は月20GBで2970円でスタートしたahamoだが、2024年10月に料金は変わらずに月30GBに増量。さらに今年8月には「データ増量おためしキャンペーン」として、使える通信量が40GBに増量している。

なお、40GBを超えて60GBまでは月額4125円、60GBを超えて120GBまでは月5115円となる。ユーザーはそれぞれの段階で上限の設定が可能。これにともなって、「大盛りオプション」は終了。「大盛りオプション」が前提の「ahamo ポイ活」は60～120GBの利用時に適用される。

他社コンテンツ契約時の割引率がアップ

海外ローミングの通信量も30GB→40GBに増量

また、「爆アゲ セレクション」の内容は拡充され、ポイント還元率がアップ。たとえば、Netflixは10％から20％になるなどしており、「爆アゲ セレクション」を活用しているユーザーはこれだけで値上げ分を吸収できることになる（還元率が高かった2025年12月9日以前から対象サービスを契約していた場合は、還元率は変わらない）。

海外ローミングで使える通信量についても、12月以降については、従来の30GBから40GBへと増量している。

ついに……という感じのahamoの値上げだが、その値上げ幅は比較的小さかったという印象。「爆アゲ セレクション」対象サービスを使っているユーザーなら、うまく活用して料金を節約したい。