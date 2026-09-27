「とりの日」が3日間に！ チキン3種たっぷり1200円、440円おトク

ワタミが運営するフライドチキンブランド「bb.q オリーブチキン」は「とりの日」企画として、9月28日・29日・30日の3日間にわたり「トリオボックス」を特別価格1200円で販売します。

「トリオボックス」は、同店の看板商品のチキンをおトクに楽しめるというセット商品です。



骨なしモモ黄金フライドチキン、骨なしモモヤンニョムチキン、チキンフィンガーの3種が入っており、選べるディップソース2個も付いています。通常の単品価格で計算すると合計1640円相当で、440円おトク。

■トリオボックス

販売期間：9月28日・29日・30日

価格：1200円

販売店舗：オリーブチキンカフェ 全店舗

内容：

・骨なしモモ黄金フライドチキン 2個

・骨なしモモヤンニョムチキン 2個

・チキンフィンガー 8本

・選べるディップソース 2個

毎月28日の「とりの日」が3日間に拡大！

「bb.q オリーブチキン」は、韓国発のフライドチキンブランド。世界各国に店舗を展開し、日本ではワタミが運営しています。



そんな同店の「とりの日」が、今月は9月28日・29日・30日の3日間に拡大。黄金フライドチキンだけではなく、韓国チキンらしいヤンニョムチキンやチキンフィンガーまで入って1200円です。



「とりの日」と聞くとケンタッキーを思い浮かべる人もいるかもしれませんが、こちらは韓国チキンをがっつり楽しめる“とりの日”。3日間あるので、いつもとはちょっと違うチキンを楽しむのもよさそうです。



・開始日：2026年9月28日

・終了日：2026年9月30日

※価格は税込み表記です。