MSI「MAG 271KPD7」10月1日発売、5K／WQHD・300Hz切替対応で約9.9万円
エムエスアイコンピュータージャパンは、ゲーミングモニター新製品「MAG 271KPD7」を10月1日から販売開始する。価格は9万8800円前後で、5K UHDとWQHDを切り替えられるデュアルモードを備え、超高精細表示と高速描画を1台で両立するモデルだ。
MAG 271KPD7は、5K UHD 5,120×2,880の高解像度表示と、WQHD 300Hzの高リフレッシュレート表示を用途に応じて切り替えできるのが最大の特徴だ。RAPID IPSパネルを採用し、応答速度は0.5ms GTG 最小値で、FPSやレースゲームのような高速シーンでも残像を抑えた描写を狙う設計となっている。
さらに、24.5インチモード、AIビジョン、FreeSync Premium、DisplayHDR 400、KVMスイッチ、アンチフリッカー、ブルーライトカット機能にも対応する。競技性の高いプレイから、RPGやクリエイティブ用途まで幅広く使える点が魅力だ。サイズはおよそ幅614×奥行228×高さ407mm。重量はおよそ6.7kgとなる。
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