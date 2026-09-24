【本日】てんやで秋刀魚つまみに生ビール！ 天ぷら3種＋塩辛で1000円

天丼チェーン「天丼てんや」は、本日9月24日より「ちょい飲み 秋の生ビールセット」を期間限定で販売します。

生ビール（中）に、おすすめ天ぷら盛合わせと塩辛を組み合わせた店内限定のセットで、価格は1000円です。

天ぷらは、北海道産秋刀魚、活〆穴子切身、きす半身の3種類。販売期間は11月中旬までと予定されています。

ちょい飲み1000円、秋刀魚も食べられる！

てんやでは通常、天ぷらと生ビール（中）または日本酒を組み合わせた「ちょい飲み 生ビールセット」を800円で販売しています。今回の「秋の生ビールセット」はそれよりちょっとお高めですが、この時期食べたい「秋刀魚」の天ぷらも入っていますよ。

秋刀魚や穴子をつまみに、サクッと一杯やりたい時に。ちょい飲みのつもりがつい進んでしまいそうなので注意です（笑）。

なお、てんやでは本日より「牡蠣と秋刀魚の秋味天丼」など季節の限定メニューをスタート。（関連記事：てんや「牡蠣×秋刀魚」の秋天丼！ 海老も入った贅沢5種盛り）

秋感じる天丼が登場しているので、こちらもチェックしておきましょう。

※価格は税込です。

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