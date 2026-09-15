うおぉぉ！ 今年は期間中、定時退社して12店舗制覇目指す！ 「クラフト餃子フェス」が2年ぶりにさいたま新都心で開催
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
秋風に吹かれながら焼きたての餃子をかじる、あの「パリッ」を味わえる季節がやってきます。
暑さがようやく引いて、夕方の風に少しだけ冷たさが混じる頃。なぜか無性にビールと餃子が恋しくなりませんか。私は毎年この時期、仕事帰りに駅前の餃子屋へ吸い込まれそうになります。そんなあなたに朗報です。
さいたまにて2年ぶりの「クラフト餃子フェス」
2026年10月7日（水）から12日（月・祝）までの6日間、さいたま新都心のけやきひろばで「クラフト餃子フェス® SAITAMA 2026」が幕を開けます。さいたまでの開催は2年ぶり。待っていました。
全国から集まるのは12店舗。ご当地餃子の聖地・宇都宮の王道焼き餃子に、和牛の旨みがじゅわっと広がる一品、レモンが香る爽やか系、モチモチ薄皮の海老小籠包まで、名前を並べるだけでお腹が鳴りそうなラインナップです。
中でもさいたま初出店の【GYOZA SHACK】は気になるお店。青のりクリームソースに韓国海苔を合わせた「韓国海苔クリームの極粗挽き豚餃子」、トマトとバジルにチーズを重ねた「イタリアン！トマチー餃子」。正直、味の想像がつきませんが、だからこそ食べてみたい！
混み合う週末の10日から12日には、事前予約制の「リザーブシート」が登場します。専用の優先レーンを使えるので、行列に体力を削られず、熱々をすぐ口へ運べるのがうれしいところ。家族や友人とのおしゃべりにも集中できます。
時間は平日11時〜20時（初日のみ13時〜）、土日祝は10時〜20時。入場は無料です。会場内は完全キャッシュレスなので、スマホ決済やカードの準備だけは忘れずに。
何皿いけるか、友だちと競ってみるのも楽しそう。けやきの葉が色づき始めた広場で、最初のひと口をかじる瞬間を思い浮かべてみてください。もう、行く理由は十分ですよね。
クラフト餃子フェス® SAITAMA 2026
●開催日程: 2026年10月7日（水）〜10月12日（月・祝）
●開催時間:
平日 11:00〜20:00（※初日10月7日のみ 13:00〜）
土日祝 10:00〜20:00
●会場: さいたま新都心 けやきひろば（埼玉県さいたま市中央区）
●入場料: 無料（飲食代別途／会場内は完全キャッシュレス決済のみ）
このほかの役立つ東日本観光情報は「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」で！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月