うおぉぉ！ 今年は期間中、定時退社して12店舗制覇目指す！ 「クラフト餃子フェス」が2年ぶりにさいたま新都心で開催

秋風に吹かれながら焼きたての餃子をかじる、あの「パリッ」を味わえる季節がやってきます。

暑さがようやく引いて、夕方の風に少しだけ冷たさが混じる頃。なぜか無性にビールと餃子が恋しくなりませんか。私は毎年この時期、仕事帰りに駅前の餃子屋へ吸い込まれそうになります。そんなあなたに朗報です。

さいたまにて2年ぶりの「クラフト餃子フェス」

2026年10月7日（水）から12日（月・祝）までの6日間、さいたま新都心のけやきひろばで「クラフト餃子フェス® SAITAMA 2026」が幕を開けます。さいたまでの開催は2年ぶり。待っていました。

全国から集まるのは12店舗。ご当地餃子の聖地・宇都宮の王道焼き餃子に、和牛の旨みがじゅわっと広がる一品、レモンが香る爽やか系、モチモチ薄皮の海老小籠包まで、名前を並べるだけでお腹が鳴りそうなラインナップです。

中でもさいたま初出店の【GYOZA SHACK】は気になるお店。青のりクリームソースに韓国海苔を合わせた「韓国海苔クリームの極粗挽き豚餃子」、トマトとバジルにチーズを重ねた「イタリアン！トマチー餃子」。正直、味の想像がつきませんが、だからこそ食べてみたい！

混み合う週末の10日から12日には、事前予約制の「リザーブシート」が登場します。専用の優先レーンを使えるので、行列に体力を削られず、熱々をすぐ口へ運べるのがうれしいところ。家族や友人とのおしゃべりにも集中できます。

時間は平日11時〜20時（初日のみ13時〜）、土日祝は10時〜20時。入場は無料です。会場内は完全キャッシュレスなので、スマホ決済やカードの準備だけは忘れずに。

何皿いけるか、友だちと競ってみるのも楽しそう。けやきの葉が色づき始めた広場で、最初のひと口をかじる瞬間を思い浮かべてみてください。もう、行く理由は十分ですよね。

クラフト餃子フェス® SAITAMA 2026

●開催日程: 2026年10月7日（水）〜10月12日（月・祝）

●開催時間:

平日 11:00〜20:00（※初日10月7日のみ 13:00〜）

土日祝 10:00〜20:00

●会場: さいたま新都心 けやきひろば（埼玉県さいたま市中央区）

●入場料: 無料（飲食代別途／会場内は完全キャッシュレス決済のみ）