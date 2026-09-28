気品のあるグラドルにしてプロ雀士である玉木璃子（たまき・りこ）さんが、5th DVD「Graceful」（発売元：竹書房、収録時間：125分、価格：4730円）の発売記念イベントを9月6日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
本戦出場を決めた麻雀サバイバルマッチ「シンデレラファイト シーズン5」では、惜しくもベスト16で敗退。「勝てる試合でミスをしてしまった。反省点がありすぎる」と数週間ほど落ち込んだそうだが、ようやく気力が回復したところでイベント開催。明るい表情に安堵したファンは多かったのではないだろうか。
――5th DVDはどんな内容ですか？
【玉木璃子】 今春に沖縄県の名護のほうでロケしたのですが、自分の推しである脚とお尻を中心に撮った映像です。チャプターごとにいろいろな衣装と役柄で魅せています。
――いくつかシーンの紹介を。
【玉木璃子】 青空に映える真っ赤なビキニ姿でビーチを歩いたり、ベッドで白の可愛いフリルをあしらったランジェリーを見せたり、タイトなスカートに黒のタイツで秘書を演じてみたり。鞭を持ってビシビシと責めるシーンも収録されています。
――オススメは？
【玉木璃子】 ファンの方々から「美しくてきれいだ」という声が多かったし、肌色のレース生地の衣装で魅せるシーンを推したいです。スタイリストさんが「璃子ちゃんに似合うんじゃないかな」と用意してくれたもので、ジャケ写にも採用されました。
――ほか注目は？
【玉木璃子】 薄手のシャツを着たままバスタブに浸かるところです。途中で泡ブラを披露するのですが、過去作品でやったことがあるので慣れていたし、今回は気持ちよく浸かることができました（笑）。
今作を「麻雀の役に例えたら？」の質問には、「前作は三倍満でしたが役満にしたらおもしろくないので、メンチン（門前清一色）の数え役満です」と回答。まだ6th DVDがリリースされるという情報はないが、次はどんな手を打ってくるか、大きな期待が寄せられるところだ。田町にあるカジュアルスタイルのお店「BAR 八（バーハチ）」などで来店イベントも多いので、スケジュールはSNSで確認しよう。
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