ウエスト55cmなのにバストは驚異のJカップ。唯一無二のスタイルでファンを虜にする伊織いお（いおり・いお）さんが、12th DVD「いおまみれ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：134分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ちょうど1年ぶりのリリースとなったが、参加チケットは配布開始から瞬く間に完売。入手するのが至難の業だと言えるほどだが、4月に沖縄で撮影された12th DVDは、とある企業に勤務する先輩社員という役どころ。頼もしい先輩に好意を寄せる後輩（＝視聴者）の現実と妄想を織り交ぜた映像に仕上げられているのが特徴だ。

――1年前のイベント時は金髪でしたが、黒髪になりましたね。

【伊織いお】 グラビア活動も長くなりましたし、ファンの方々を楽しませる意味でも「変化をつけること」が大事じゃないかと思いまして。清純なイメージでいこうと、今作の沖縄ロケ直前に気合いを入れて染めました（笑）。

――どんな展開ですか？

【伊織いお】 胸ばかり見ている後輩に向かって「お尻と前（胸）のどっちが好きなの？」と言ったり、海に遊びに行こうと誘ってみたり、バスルームで一緒にシャワーを浴びたりしながら、だんだん関係が深まる流れです。

――オススメは？

【伊織いお】 休日に家でだらだらと過ごす、メガネ＆ジャージ姿の干物女になるシーンです。実際の私そのままみたいな印象で素が出すぎていて、それがまた新鮮でおもしろいのかなと思います。

――ほか注目は？

【伊織いお】 道着姿で合気道をやるシーンです。道着は初めてだったし、コスプレっぽい衣装はイメージDVDであまり出していなかったので、レア感を楽しんでほしいです。晒（さらし）を巻いて胸をがっつりと盛り上げているので、ボリューム感でもオススメです。

――ところで、今夏はなにか良いことはありました？

【伊織いお】 特になかったのですが、新しいことが起きなかったのが逆に良いのではと。長いキャリアのなかで何事もなく、雑誌の撮り下ろしやDVDリリースができるのが本当にありがたいし、うれしいことだと思っています。

今後もその意識は変えず、「需要がなくなるまで続けるつもりです」と頼もしいコメント。すっかり夏のグラビアの風物詩になっているが、9月27日に開催される千葉市美浜区の大撮影会「RE:＃いなプーフォトフェス 2026」にも参加。混雑が予想されるので、会場に行きたいファンは準備を万全にして臨みたい。