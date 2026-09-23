ウエスト55cmなのにバストは驚異のJカップ。唯一無二のスタイルでファンを虜にする伊織いお（いおり・いお）さんが、12th DVD「いおまみれ」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：134分、価格：4620円）の発売記念イベントを9月13日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
ちょうど1年ぶりのリリースとなったが、参加チケットは配布開始から瞬く間に完売。入手するのが至難の業だと言えるほどだが、4月に沖縄で撮影された12th DVDは、とある企業に勤務する先輩社員という役どころ。頼もしい先輩に好意を寄せる後輩（＝視聴者）の現実と妄想を織り交ぜた映像に仕上げられているのが特徴だ。
――1年前のイベント時は金髪でしたが、黒髪になりましたね。
【伊織いお】 グラビア活動も長くなりましたし、ファンの方々を楽しませる意味でも「変化をつけること」が大事じゃないかと思いまして。清純なイメージでいこうと、今作の沖縄ロケ直前に気合いを入れて染めました（笑）。
――どんな展開ですか？
【伊織いお】 胸ばかり見ている後輩に向かって「お尻と前（胸）のどっちが好きなの？」と言ったり、海に遊びに行こうと誘ってみたり、バスルームで一緒にシャワーを浴びたりしながら、だんだん関係が深まる流れです。
――オススメは？
【伊織いお】 休日に家でだらだらと過ごす、メガネ＆ジャージ姿の干物女になるシーンです。実際の私そのままみたいな印象で素が出すぎていて、それがまた新鮮でおもしろいのかなと思います。
――ほか注目は？
【伊織いお】 道着姿で合気道をやるシーンです。道着は初めてだったし、コスプレっぽい衣装はイメージDVDであまり出していなかったので、レア感を楽しんでほしいです。晒（さらし）を巻いて胸をがっつりと盛り上げているので、ボリューム感でもオススメです。
――ところで、今夏はなにか良いことはありました？
【伊織いお】 特になかったのですが、新しいことが起きなかったのが逆に良いのではと。長いキャリアのなかで何事もなく、雑誌の撮り下ろしやDVDリリースができるのが本当にありがたいし、うれしいことだと思っています。
今後もその意識は変えず、「需要がなくなるまで続けるつもりです」と頼もしいコメント。すっかり夏のグラビアの風物詩になっているが、9月27日に開催される千葉市美浜区の大撮影会「RE:＃いなプーフォトフェス 2026」にも参加。混雑が予想されるので、会場に行きたいファンは準備を万全にして臨みたい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります