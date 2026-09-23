長所は愛嬌と元気。健康的な美ボディーも特徴の八束くるみ（やつか・くるみ）さんが、1st DVD「いつか会った君」（発売元：竹書房、収録時間：107分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月9日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま24歳の八束さんは、2025年5月から始まった「ミスFLASH 2026」選考オーディションへの参加をきっかけにグラビア活動をスタート。ファイナリスト選出という成果を上げたが、ようやく1st DVDがリリースされることになった。ロケは4月半ばに長野県で行われたそうである。

――どんな内容ですか？

【八束くるみ】 3歳からダンスをやってきたので、いろいろなチャプターで体を動かして踊っているところが楽しめます。ファンの方々からも「ポジティブで明るいくるみちゃんらしい内容だ」という声をいただけたし、私らしい作品になっていると思います。

――オススメは？

【八束くるみ】 屋外でフラフープを回したり、スキップボールで遊んだり、縄跳びで汗を流すシーンです。赤のビキニを着たのですが、自分で選んだ色だったし、楽しみなら撮影に臨めました。

――ダンスするところなら？

【八束くるみ】 ジャケ写にもなっていますが、金色のビキニで全身にオイルを塗って踊るところです。実は4月の長野県はめっちゃ寒くて、体に塗るオイルが「冷たすぎる！」と思いながらやっていました（笑）。一番踊ったシーンなのでぜひ楽しんでほしいです。

――大人っぽさが出せているのは？

【八束くるみ】 お姉さん感を意識しながら、ノースリーブニットで街をブラブラ歩くところです。室内に戻ってから服を脱ぐのですが、黒のセクシーなランジェリーを披露する展開にドキドキしました。

グラビアに関する発表は少ないが、持ち前のキャラクターを活かした新たな発表に期待！ また、八束さんはソロでもライブを開催するなど、歌でもその実力を発揮中。実は三姉妹の長女で、次女のLayさん、三女のさくぽんさんとユニットでも活動しているので、詳細はSNSでチェックしよう。