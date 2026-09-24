グラドル1年生で「ミスSPA!2026」選考オーディションにも参加中の「えぬちゃん」が、制服美少女誌「Cream2026年10月号」（発行元：メディアックス、定価：2750円）の掲載記念イベントを9月8日、神保町の書泉グランデで開催した。

えぬちゃんの起用は3号連続となるが、今回は中面のグラビアで7ページを掲載。今夏に都内のスタジオで撮影されたもので、Creamらしさ全開のセーラー服や髪型をツインテールにしたビキニ姿が楽しめる。恒例のイベント参加特典としては、特製のハンカチタオル（5冊購入）とフォトパネル（7冊購入）が用意された。

――今回のセーラー服はどうでした？

【えぬちゃん】 いま着ているグレーのやつで、特にブルーのリボンが気に入っています。髪型もロングのストレートで優等生っぽいし、いつもより清楚な印象でキマっていると思います！

――撮影現場で副編集長（西永彩奈さん）の指導はありました？

【えぬちゃん】 もちろんです。制服を脱ぐと白のランジェリーなのですが、お腹が美しく見える腰の傾け方、背中の反りで魅せるポーズなどを教えていただきました。撮影時に「どんな意見が寄せられるかな？」を考えるとワクワクするし、みなさんからの声をお待ちしています。

――まだまだ制服も似合いそうですね。

【えぬちゃん】 余裕です（笑）。グラビア活動をするようになってからというもの、余計に中高生に見られることが多くなり、だんだん若返っているような……。これからもCreamさんに載れるようにがんばりたいです。

――この先の目標は？

【えぬちゃん】 もっと有名になって、イベントや撮影会に遊びに来てもらえる人を増やしていくことです。笑顔がチャームポイント。ミスSPA!にも参加しているので、応援してもらえるとうれしいです。

ミスSPA!については、2次選考を戦っているところだが（9月14日現在）、12人のファイナリストに残ることができれば10月から最後のバトルがスタート。2ndDVD「えぬちゃんの秘密」も発売されるので、応援するファンは要チェックだ。