今年でグラビアデビューから15年。現在は歯科衛生士としても働いている葉月ゆめ（はづき・ゆめ）さんが、1st写真集「予知夢」（発行元：徳間書店、定価：4180円）の発売記念イベントを9月6日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。
撮影会で高い人気を誇る葉月さんだが、ここ数年は歯科衛生士の学校に通いながらのグラビア活動になり、多くのファンに支えられながらモチベーションを維持。写真集が決まったのは2025年12月のことだが、5月の西表島ロケに備えて勤務後に週5でジムに通って体づくりに励んだという。
――どんなコンセプトですか？
【葉月ゆめ】 タイトル通りですが「予知夢」です。夢なのか現実なのか分からない、ちょっと幻想的なイメージでいこうと決めてロケに臨みました。いままでに撮ったことがないような、大胆な姿をギュッと詰め込んだ自信作です。
――全体的な紹介をお願いします。
【葉月ゆめ】 表紙をめくって最初に出てくるのがレースの透けたワンピース。「予知夢といったらこれかな」と意識して選んだ衣装です。部屋着のようなサロペットもあれば、夕景の映える海辺で水着を脱ぎ捨てたりと、本当にいろいろなシチュエーションで撮りました。
――お気に入りは？
【葉月ゆめ】 顔がどアップの見開きショットです。雑誌のグラビアやイメージDVDは体がメインの写真が選ばれることが多いし、これだけアップで見せるのは写真集ならでは。それが新鮮でうれしかったので、特に推したい1枚です。
――大人の色気で攻めたと思うのは？
【葉月ゆめ】 水玉模様のワンピースからの展開で、ベッドで赤のランジェリーを披露するところです。清楚な雰囲気とのギャップが楽しめますし、セクシーな葉月ゆめが見たい方にオススメしたいです。
――グラビア活動15周年を迎えた心境はいかがですか？
【葉月ゆめ】 学校に通っていたころは活動できない月もありましたが、撮影会で「がんばってね」と声をかけていただいたり、SNSでもたくさんの応援メッセージをいただいたりと、すごく恵まれた15年間だったと思います。この仕事を続けてきて本当に良かったです。
普通に歯科衛生士として働いているので、グラビアの仕事は休暇を取りながら続けているが、「ありがたいお話をたくさんいただいているし、新たな報告でまたみなさんを喜ばせたい」と抱負を述べた。10月11日に撮影会の開催も決まったので、詳細はSNSでチェックしよう。
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