焼肉ランチで「500円ブッフェ」サラダ・アイスが食べ放題に！ 5日間限定

焼肉チェーン「かみむら牧場」は9月24日～30日の平日、「幸せの5日間」として「ワンコインビュッフェ＆1129ランチ」を実施します。

期間中ランチタイム限定でに焼肉ランチやランチビュッフェを特別価格で提供。

焼肉ランチ税抜1129円、ビュッフェ500円！

同店では、平日ランチタイム（11時～16時）限定で、お手頃価格の焼肉ランチを提供しています。今回の「幸せの5日間」では、2つの特典を用意します。

1つ目は、「人気の中落ちカルビランチ」と「特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ」を期間中は「いい肉」にちなみ、特別価格1241円（税抜1129円）で提供。さらに、この2種類のランチに限り、ご飯のお替りが無料となります。

2つ目は、定食メニューを注文した人を対象に、サラダバー、アイスバー、ドリンクバーを含む「KAMIMURAランチビュッフェ フルセット」を、通常880円のところ特別価格500円で提供します。

■ワンコインビュッフェ＆1129ランチ 概要

期間：9月24日～30日

内容：

【1】人気の中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

特製辛ニンニクだれ 中落ちカルビランチ 通常1408円→1241円

※上記2品はご飯おかわり無料

【2】KAMIMURAランチビュッフェ フルセット

通常880円→500円 ※小学生以下 通常440円→250円

対象店舗：全国の「かみむら牧場」 11店舗

京急蒲田第一京浜側道店、守口南寺方店、府中店、城北黒川店、八千代成田街道店、

八尾外環店、横浜鶴見駒岡店、上尾店、ららぽーと福岡店、福重拾六町店、船橋宮本店

食欲の秋にうれしい！

「1129（いい肉）ランチ」と「ワンコインビュッフェ」を組み合わせれば、焼肉ランチにサラダバー、アイスバー、ドリンクバーまで楽しめます。

平日ランチがお得になる5日間なので、この機会にかみむら牧場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月24日

・終了日：2026年9月30日

※価格は税込み表記です。