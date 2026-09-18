サンワサプライ、最大100WのUSB PD充電器「ACA-PD115BK」発売　合計約3mで配線しやすい

サンワサプライは、最大100WのUSB Power Deliveryに対応する電源コード型AC充電器「ACA-PD115BK」を発売した。価格は11,440円。ハイスペックノートパソコンやモバイルワークステーション向けの高出力モデルで、デスクまわりの配線性も意識した設計だ。

ACA-PD115BKは、USB Type-Cケーブル一体型のAC充電器で、AC電源コード1.5mとType-Cケーブル1.5mを合わせて約3mのロングケーブル仕様となる。これにより、デスク下のコンセントからでも余裕を持って配線しやすく、タップ周りでも他の差し込み口と干渉しにくい構造だ。ケーブルを別途持ち歩く必要がないため、紛失リスクを抑えながら外出先でも使いやすい。

最大100Wの高出力により、MacBook ProやWindowsのハイエンドPC、動画編集やデザイン用途のノートパソコン、モバイルワークステーションにも安定して給電できる。USB Power Delivery対応のため、接続機器に応じて電力を自動で切り替える点も特徴だ。ドッキングステーションやドッキングハブを経由した充電にも対応し、周辺機器をまとめたワークスペースでも電力不足を起こしにくいという。

対応機器はノートパソコンに限らず、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などType-C対応デバイス全般に広がる。さらに、電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合しており、社名や学校名を印字できる名入れ対応製品でもある。加えて、最大65W給電に対応する関連モデル「ACA-PD114BK」も販売中で、用途に応じた選択肢が用意されている。