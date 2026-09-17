ASUS ROG 20周年記念の「Edition 20」シリーズ4製品が10月2日発売へ

シー・エフ・デー販売は、ASUSブランドのゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」誕生20周年を記念した新製品「ROG Edition 20」シリーズ4製品を10月2日に発売する。ラインナップは、PCケース「ROG GR20 EDITION」、マザーボード「ROG CROSSHAIR X870E EDITION 20」、グラフィックボード「ROG-ASTRAL-RTX5090-P32G-EDITION20」、電源ユニット「ROG-THOR-3000T3-GAMING-20TH」で、いずれも記念モデルらしい特別仕様と高性能を両立した製品群となる。



価格はPCケースが129,800円前後、マザーボードが599,800円前後、グラフィックボードが1,199,800円前後、電源ユニットが159,980円前後の見込み。

ROG GR20 EDITIONは、アルミ製のオープンフレーム構造を採用したPCケースだ。縦置き、斜め置き、平置きの3通りに対応し、設置環境に合わせて柔軟に使える。クロスフローファンによる広範囲の気流設計や、E-ATXマザーボード、最大368mmのグラフィックボード、最大360mmラジエーターへの対応など、見た目のインパクトだけでなく冷却性と拡張性も重視した構成となる。サイズはおよそ幅285×奥行513×高さ470mm。重量はおよそ9.3kgとなる。

ROG CROSSHAIR X870E EDITION 20は、AMD X870Eチップセットを搭載したE-ATXマザーボードだ。AMD Ryzen 9000/8000/7000シリーズに対応し、24＋2＋2フェーズ電源回路、最大256GBのDDR5メモリー、PCIe 5.0 x16スロット、5基のM.2スロットを備える。さらに、6.67インチのデュアルAMOLEDディスプレイ付き360mm水冷CPUクーラー「ROG Ryujin 360 Edition 20」が付属する点も特徴だ。Wi-Fi 7やBluetooth v5.4、10GbE×2といった高速通信機能も備え、ハイエンドPC向けの中核を担う1枚といえる。

ROG-ASTRAL-RTX5090-P32G-EDITION20は、NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載する特別モデルだ。6.67インチの2K L字型AMOLEDディスプレイを備え、3D映像やシステム情報の表示に対応する。4基のファン、ベイパーチャンバー、液体金属を組み合わせた冷却機構により、高負荷時の安定動作を狙う。さらに、BTF GC-HPWRと12V-2x6ケーブルを併用する最大800Wのデュアル電源入力に対応し、最新世代GPUらしい高い電力要求にも応える設計だ。メモリーは32GB GDDR7、出力端子はHDMI 2.1b×2、DisplayPort 2.1b×3となる。

ROG-THOR-3000T3-GAMING-20THは、80PLUS Titanium認証のATX電源ユニットだ。ATX 3.1準拠で、220～240V入力時は最大3000W、100Vコンセントでは最大1300Wの出力に対応する。サーバーグレードのGaN MOSFETを採用し、高効率と低発熱を両立するほか、ROG Equalizer 12V-2x6 PCIe電源ケーブルや、電力や効率をリアルタイム表示できる着脱式マグネットOLEDディスプレイを備える。サイズはおよそ幅190×奥行150×高さ86mmとなる。20周年記念シリーズの中でも、最上位システムの電力基盤を支える存在だ。