『EX-ARM エクスアーム』全14巻で実質212円！ 名匠譲りの艶めく美女と緻密すぎるメカ描写のアクションSF【Kindle漫画セール情報】

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今回の推し漫は、漫画・古味慎也センセイ、原作・HiRockセンセイによるSFアクション『EX-ARM エクスアーム』をご紹介。全14巻で完結済みの本作が、全巻8410円に対し、7332ポイント還元の、実質87%割引にてセール中です。これに加えて、現在Amazonで行われている「Kindle本まとめ買いキャンペーン」を併用すると、14巻中12巻分はさらに12%ポイント還元が受けられ、実質99%還元に。すべての還元ポイントを併せると、8198ポイントの還元となり、実質212円で全巻手に入れられます！

『EX-ARM』は、交通事故で死んだはずの高校生・夏目アキラが、2030年の世界で目覚めると、肉体を失い「脳」だけの超兵器EX-ARM No.00になっていた。そんな主人公が、女性警察官・美波とアンドロイド・アルマとともに、さまざまな超兵器犯罪と戦っていく近未来SFです。



アニメ化もされた本作ですが、この『EX-ARM』には、実は前身となる漫画があります。作画を担当した古味慎也センセイのデビュー作『EX-VITA』です。こちらも近未来を舞台に、警察官の美波とアンドロイドのアルマがコンビを組んで犯罪と戦うSFですが、古味センセイはこの作品で漫画賞の大賞を取り、読み切りが好評だったことから連載化されました。



ところが古味センセイは自らこの作品を単行本全2巻で終了。古味センセイは、もっと自分でも想像のつかないものを描きたい、さらにブラックボックスの中へ入っていきたいと考えたからだそうです。（闇が深い）

そこで『EX-VITA』の頃から作品に助言していたHiRockセンセイを正式に原作者へ迎え、美波とアルマを残しながら、主人公も世界設定も大きく組み直した作品、『EX-ARM』として再出発することになり、ついにはアニメ化にまで至ったのでした。

ちなみに古味センセイ、デビュー前には『電影少女』『I"s』の桂正和センセイと、『孤高の人』『イノサン』の坂本眞一センセイのもとで修業しており、女性キャラクターはやたら艶っぽく、メカや肉体、アクションは細部まで描き込むという地獄のような作画を行っていて、本作もやたら緻密なメカ描写と、わざわざ女性キャラが妙に色っぽく見える角度で作画された構図が多く、並々ならぬ執念を感じられます。その分、担当編集者いわく、作画現場は「昔も今も火の車」だったそうですが。

最新作『空をまとって』同様、古味センセイはデビュー当時からヌードが描きたくてしょうがないのだなぁと思います

EX-ARM エクスアーム リマスター版

古味慎也 (著)、HiRock (原作)

全14巻（完結）

8,410円 ＋ポイント還元 7,332 pt (87%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

機械嫌いの高校生・夏目アキラは、交通事故に遭った後、2030年の世界で目覚める。しかし肉体はなく、彼自身が未知の超兵器「EX-ARM No.00」になっていた。EX-ARMは、2030年の科学力を持ってしても実現不可能なオーバーテクノロジーを宿したオーパーツ。2030年の世界では、EX-ARMのナンバリング機器を使った犯罪が横行し、これを阻止するべく、EX-ARM犯罪対策課が組織されていた。EX-ARM No.00となったアキラが、警察官・上園美波、アンドロイド・アルマと行動をともにしながら、次々と現れるEX-ARM犯罪へと挑んでいく近未来SFアクション。