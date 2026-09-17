東京ゲームショウ2026レポート

ソフマップブースは「柱」が面白い。推しのPCを見つけに行こう【TGS2026】

文●ミヤザキ、ASCII　編集●ASCII

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　東京ゲームショウ2026で、ソフマップのブースを訪問。

　「推し活」が全体的なテーマになっていて、同社オススメ構成のPCなどを展示しています。

　柱部分に飾られたマウスやキーボードも非常に凝っていて、見ていて楽しい展示ですね。

　アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

　最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！

東京ゲームショウ2026、会場の模様

 

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