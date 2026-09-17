ソフマップブースは「柱」が面白い。推しのPCを見つけに行こう【TGS2026】

東京ゲームショウ2026で、ソフマップのブースを訪問。

「推し活」が全体的なテーマになっていて、同社オススメ構成のPCなどを展示しています。

柱部分に飾られたマウスやキーボードも非常に凝っていて、見ていて楽しい展示ですね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！