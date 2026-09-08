USB-Cの「あと1m」を解決！ 100W PD対応の延長ケーブルをサンワダイレクトが発売

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、USB Type-C接続を1m延長できる延長ケーブル「500-USB104-1」「500-USB104-1L」を発売した。価格はストレート型の500-USB104-1が1,436円（税抜）、L字型の500-USB104-1Lが1,527円（税抜）。購入はサンワダイレクト本店をはじめ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au PAY マーケット店、Amazon店でできるという。

この製品は、充電・映像出力・データ通信をまとめて扱えるUSB Type-C延長ケーブルだ。最大100WのUSB Power Delivery、最大4K/60Hzの映像・音声出力、最大5Gbpsの高速通信に対応し、ノートPCやタブレット、USBハブ、モバイルモニターなどを、使いたい位置に合わせて接続しやすくする設計となる。

ラインナップは、標準的な接続に向くストレート型と、壁際やモニター背面など配線スペースが限られる場所で扱いやすいL字型の2種類だ。どちらも手持ちのUSB Type-Cケーブルに接続して1m延長でき、製品を含めて合計2本で最大2mまで伸ばせるため、デスク周りのレイアウト変更にも柔軟に対応する。

内部には3重シールド構造を採用し、外部ノイズの影響を抑えるほか、接点には金メッキを施して信号劣化にも配慮した。単なる延長用途にとどまらず、映像品質や通信の安定性、配線のしやすさまで意識したUSB Type-C周辺機器という位置づけだ。