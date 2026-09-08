MSI、Core Ultra対応マザーボード「MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II」を9月11日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、最新のIntel Core Ultraプロセッサー シリーズ2に対応したZ890チップセット搭載マザーボード「MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II」を、9月11日に発売する。価格は55,980円。
MAG Z890 TOMAHAWK WIFI IIは、黒基調のミリタリーデザインに加え、LED装飾を抑えた質実剛健な外観が特徴だ。16フェーズ 90A SPS対応の電源回路を備え、ハイエンドCPUに対して安定した電力供給を実現。さらに、リアI/Oパネルまで拡張された大型ヒートシンクによりVRMを効率よく冷却し、長時間の高負荷動作でもシステム安定性を保つ設計だ。
組み立てやメンテナンスを簡単にするMSI独自のEZ DIY設計も充実する。M.2 SSDはEZ M.2 CLIP IIとEZ M.2 Shield Frozr IIにより工具を使わずに着脱しやすく、グラフィックスカードもEZ PCIe Releaseでボタンひとつによりロック解除できるという。自作初心者から経験豊富なユーザーまで扱いやすい仕様だ。
通信面では、最大40Gbpsのデータ転送と8K映像出力に対応するThunderbolt 4 Type-Cポート、Intel 5G LAN、Wi-Fi 7を搭載する。高速かつ低遅延なネットワーク環境を求めるゲーム用途やクリエイティブ用途にも向く構成だ。なお、製品には3年間の長期保証が付属し、長く使いたいユーザーに安心感を与えるだろう。
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