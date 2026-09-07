Wi-Fi 7対応「TUF Gaming BE3600」登場！ ASUSが予約受付を開始

ASUS JAPANは、Wi-Fi 7対応ゲーミングルーター「TUF Gaming BE3600」の予約受付を9月4日から開始し、9月11日からAmazon、楽天ASUS store、ASUS Storeで順次発売する。価格は21,770円で、最大3600Mbpsクラスの通信性能とゲーミング向け機能を備えるエントリー向けルーターだ。
TUF Gaming BE3600は、IEEE802.11be（Wi-Fi 7）に対応するデュアルバンドルーターだ。5GHz帯は最大2,882Mbps、2.4GHz帯は最大688Mbpsに対応し、合計約3,600Mbpsクラスの通信をうたう。さらに、最新の4096-QAM変調方式を採用し、従来のWi-Fi 6/6Eの1024-QAMよりも高効率なデータ伝送を可能にする設計だ。
内部には2.0GHzのクアッドコアプロセッサーを搭載し、OFDMAやビームフォーミングにも対応する。通信が混み合う家庭環境でも、複数端末の同時接続時に速度低下を抑えやすい点が特徴だ。ゲーム用途では、ゲーミングポートやモバイルゲームモードが通信を優先制御し、ラグや遅延を抑えた安定したプレイ環境を支える。
また、AiMesh対応により、対応するASUSルーターと組み合わせれば、家全体をカバーするメッシュWiFi環境を構築できる。セキュリティ面ではAiProtectionを備え、ワンタップのスキャンや不正サイトのブロックに対応するため、オンラインゲームだけでなく日常のネット利用でも安心感を高める構成だ。
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