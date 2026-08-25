白基調で144Hz対応、MSIの27型ビジネスモニターが約2万5100円で発売
エムエスアイコンピュータージャパンは9月4日、ビジネス向けモニターの新製品「PRO MP273W E14AJP」を発売した。価格は2万5100円前後の見込み。27インチのIPSパネルと144Hz駆動を採用し、白で統一したスタイリッシュな外観により、オフィスや受付などの設置環境にもなじみやすいという。
PRO MP273W E14AJPは、細かな文字や複数ウィンドウの表示を見やすくする27インチ画面を備える。一般的な60Hz表示と比べて滑らかな映像表現が可能な144Hzリフレッシュレートに対応し、スクロールや画面切り替えの視認性向上が期待できる。広視野角IPSパネルも採用しており、178°の角度でも色変化が少ないため、複数人で画面を共有する用途にも向く構成だという。
機能面では、スピーカーを内蔵し、外部スピーカーなしでも音声再生に対応する。台座にはスマートフォンを置ける窪みを設け、着信や通知を確認しやすい。さらに、対応ミニPCとHDMI接続した際にモニターの電源ボタンとPCの電源ボタンを連動させるMSI Power Linkや、休憩の目安を把握しやすいEye-Q Checkも備える。作業中の目の負担に配慮し、アンチフリッカー、ブルーライトカット、ノングレアパネルも採用する。
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