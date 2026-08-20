MSIから13.3型軽量ビジネスノートPC、Amazon限定で9月10日発売

エムエスアイコンピュータージャパンは、Amazon限定モデルの13.3インチビジネスノートPC「Modern-13-F1MOG-5572JP」を9月10日から順次販売開始する。価格はオープン価格となっている。軽量性と高性能を両立し、ビジネス用途から学習、クリエイティブ作業まで幅広く狙う新モデルだという。

Modern-13-F1MOG-5572JPは、インテル Core 5 プロセッサー 120U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載する構成だ。13.3インチのフルHDディスプレイを備え、サイズはおよそ幅308.4×奥行210.5×高さ19.9mm、重量はおよそ1.2kgとなる。持ち運びやすさを重視しながら、複数アプリを並行して使う場面でも快適性を確保する設計だ。

機能面では、Wi-Fi 6Eによる高速通信、USB Type-CやHDMIなどの豊富なインターフェース、プライバシーシャッター付きWebカメラ、microSDカードリーダーを搭載する。外部モニター接続や周辺機器との連携がしやすく、会議や出張先での利用にも向く。セキュリティと利便性を両立した点も特徴だ。