MSIから13.3型軽量ビジネスノートPC、Amazon限定で9月10日発売
エムエスアイコンピュータージャパンは、Amazon限定モデルの13.3インチビジネスノートPC「Modern-13-F1MOG-5572JP」を9月10日から順次販売開始する。価格はオープン価格となっている。軽量性と高性能を両立し、ビジネス用途から学習、クリエイティブ作業まで幅広く狙う新モデルだという。
Modern-13-F1MOG-5572JPは、インテル Core 5 プロセッサー 120U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載する構成だ。13.3インチのフルHDディスプレイを備え、サイズはおよそ幅308.4×奥行210.5×高さ19.9mm、重量はおよそ1.2kgとなる。持ち運びやすさを重視しながら、複数アプリを並行して使う場面でも快適性を確保する設計だ。
機能面では、Wi-Fi 6Eによる高速通信、USB Type-CやHDMIなどの豊富なインターフェース、プライバシーシャッター付きWebカメラ、microSDカードリーダーを搭載する。外部モニター接続や周辺機器との連携がしやすく、会議や出張先での利用にも向く。セキュリティと利便性を両立した点も特徴だ。
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