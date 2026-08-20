MSIから13.3型軽量ビジネスノートPC、Amazon限定で9月10日発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは、Amazon限定モデルの13.3インチビジネスノートPC「Modern-13-F1MOG-5572JP」を9月10日から順次販売開始する。価格はオープン価格となっている。軽量性と高性能を両立し、ビジネス用途から学習、クリエイティブ作業まで幅広く狙う新モデルだという。

　Modern-13-F1MOG-5572JPは、インテル Core 5 プロセッサー 120U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載する構成だ。13.3インチのフルHDディスプレイを備え、サイズはおよそ幅308.4×奥行210.5×高さ19.9mm、重量はおよそ1.2kgとなる。持ち運びやすさを重視しながら、複数アプリを並行して使う場面でも快適性を確保する設計だ。

　機能面では、Wi-Fi 6Eによる高速通信、USB Type-CやHDMIなどの豊富なインターフェース、プライバシーシャッター付きWebカメラ、microSDカードリーダーを搭載する。外部モニター接続や周辺機器との連携がしやすく、会議や出張先での利用にも向く。セキュリティと利便性を両立した点も特徴だ。 

■関連サイト

MSI トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月