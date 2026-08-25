『鬼武者 Way of the Sword』無料プレゼント、MSIが購入キャンペーン

エムエスアイコンピュータージャパンは9月4日から2026年10月30日まで、対象のMSI製QD-OLEDゲーミングモニターを購入してレビューを投稿した人を対象に、Steam版『鬼武者 Way of the Sword』通常版のゲームコードをプレゼントするキャンペーンを実施する。対象購入期間は8月21日から10月30日までで、応募受付は11月13日までとなる。対象購入先はアプライド、エディオン、ケーズデンキ、パソコン工房、ビックカメラ.com、Amazon.co.jp、ヨドバシカメラ、MSI公式オンラインショップなどで、数量限定だ。

対象となるのはQD-OLEDゲーミングモニターで、購入後にレビューを投稿し、MSIメンバーセンターで製品登録と応募情報を送る流れとなる。応募はオンライン特設ページから行う仕組みで、販売店サイトのレビューまたはSNSでのレビュー投稿のうち、いずれか一方をキャンペーン応募ページに登録する必要がある。18歳未満は応募できず、応募はMSIメンバーセンターアカウントごとに1回までだ。

今回の特典は、人気ゲーム『鬼武者 Way of the Sword』のSteam版通常版ゲームコードとなる。コードの登録有効期限は9月4日から2027年4月4日までで、Steamにログインして製品を有効化する必要がある。なお、在庫やゲームコードがなくなり次第終了となり、アウトレット品、中古品、並行輸入品など一部は対象外となる。