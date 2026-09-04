最大3600Mbps対応！ ASUS「TUF Gaming BE3600」が9月11日発売

ASUS JAPANは、Wi-Fi 7対応ゲーミングルーター「TUF Gaming BE3600」の予約受付を9月4日から開始し、9月11日からAmazon、楽天ASUS store、ASUS Storeで順次発売する。価格は21,770円だ。TUF Gamingシリーズらしい堅牢性とコストパフォーマンスを備え、最大3600Mbpsクラスの通信性能をうたうエントリー向けデュアルバンドWi-Fi 7ルーターとして登場する。

注目点は、IEEE802.11be（Wi-Fi 7）への対応と4096-QAM変調方式の採用にある。5GHz帯で最大2,882Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbpsの通信に対応し、複数デバイスが同時接続する環境でも快適な通信を目指す設計だ。さらに、2.0GHzクアッドコアプロセッサーを搭載し、OFDMAやビームフォーミングにも対応するため、通信の効率化と安定化を両立しやすい。

ゲーム向けの機能も充実する。ゲーミングポートとモバイルゲームモードを備え、対象ゲームやデバイスの通信を優先制御することで、ラグや遅延の抑制を狙う。加えて、AiMesh対応により、対応するASUSルーターと組み合わせれば自宅全体をカバーするメッシュWi-Fi環境を構築可能だ。ネットワークセキュリティ面ではAiProtectionを搭載し、ワンタップのセキュリティスキャンや不正サイトのブロックに対応する。