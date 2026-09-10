ASUS ROG、TGS2026で新製品を日本初公開　4K OLEDモニターやWi-Fi 8ルーターなど

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の最新製品を、9月17日から9月21日まで幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2026のROGブースで日本初公開する。会場はホール6の小間番号06-N03で、展示・試遊を通じて次世代のゲーミング環境を体験できる内容だ。

展示の中心となるのは、True Tandem RGB OLEDパネルを採用した4Kゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG32UCWM」と「ROG Swift OLED PG27UCWM」だ。4K解像度で240Hz、フルHD解像度で480Hzのデュアルモードに対応し、0.03msの応答速度やDisplayPort 2.1a UHBR20を備える。さらに、OLED保護のための「ROG OLED Care Pro」やNeo近接センサーも搭載し、31.5インチと26.5インチの2サイズをそろえる構成だ。

ネットワーク分野では、Wi-Fi 8準拠のゲーミングルーター「ROG Rapture GT-BN98」を参考展示する。最大25,000Mbpsのクアッドバンド通信に対応し、「AI Game Boost」や「WiFi Insight」、Adaptive QoEなどの機能で低遅延化と通信最適化を図る。2つの10Gポートと4つの2.5Gポートも備え、高速な有線・無線環境を構築できる点が特徴だ。

そのほか、約3Lの筐体にインテル Core Ultra 9 290HX PlusとGeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載するミニPC「ROG NUC 16」、8000Hzポーリングレート対応の「ROG Raikiri II Pro PC」、9.2インチLCDを備えるフルタワーケース「ROG Cronox」、120mmファン「ROG Eurux GR120 ARGB」なども並ぶ。加えて、GALLERIA、G-GEAR、FRONTIERの「Powered by ASUS」パートナー製ゲーミングPCも展示され、ROGが提案する最新ビルドの方向性を幅広く示す内容となる。