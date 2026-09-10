ASUS「ROG Edition 20」をTGS2026で国内初展示、RTX 5090搭載モデルなど20周年記念製品が集結

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の設立20周年を記念した特別ラインナップ「ROG Edition 20」を、9月17日から9月21日まで幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2026のROGブース（ホール6 小間番号 06-N03）で国内初展示する。会場では、マザーボードやグラフィックスカード、ポータブルゲーム機、フルタワーデスクトップPC、Mini PC、ゲーミングルーター、チェア、バッグ類まで、節目を飾る多彩な製品群を一堂に公開するという。
注目の中心となるのは、フラッグシップマザーボード「ROG Crosshair X870E Edition 20」だ。24+2+2電源ステージや最大9基のM.2スロット対応など、ハイエンドPC向けの拡張性を備え、同シリーズのCPUクーラー「ROG Ryujin 360 Edition 20」と組み合わせることで、CPUとVRMをまとめて冷却する一体型アーキテクチャを実現する。さらに、曲面AMOLEDディスプレイを搭載した「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」や、最大3000W出力の電源ユニット「ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20」も展示され、次世代PCビルドを支える上位パーツの存在感を示す内容だ。
また、オープンフレーム型PCケース「ROG GR20 Edition 20」や、約3L筐体にRTX 5090 Laptop GPUを収めたMini PC「ROG NUC 16 Edition 20」、Wi-Fi 7対応で最大30Gbps通信をうたう「ROG Rapture GT-BE98 Edition 20」など、設置性や接続性を重視した製品も並ぶ。加えて、ポータブルゲーム機を中心にした「ROG XBOX Ally X20 Bundle」、サイボーグ風デザインのゲーミングチェア「ROG Destrier Edition 20」、バッグパックやスーツケースまで揃い、外出先からデスク周辺までROGの世界観を広げる構成となる。
すでに国内展開済みの「ROG Edition 20」製品も会場に並ぶ。QHDで最大540Hz、HDで最大720Hzに対応するゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20」、プレミアムキーボード「ROG Azoth Extreme Edition 20」、軽量ゲーミングマウス「ROG Harpe II Extreme Edition 20」、歴代ROGデバイスをモチーフにした「ROG Keycap Mystery Box Edition 20」、大型マウスパッド「ROG Scabbard II XXL Edition 20」などが展示対象だ。
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