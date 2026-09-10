ROG、世界最速級720HzのOLEDゲーミングモニターをTGS2026で国内初公開

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」の最新競技向けデバイス群「ROG Ace Collection」3製品を、9月17日から9月21日まで幕張メッセで開催される東京ゲームショウ2026のROGブースで国内初公開するという。展示製品は、24.5インチ・フルHDで最大720Hzに対応する有機ELゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG259QWS Ace」、24.5インチ・フルHDで最大540Hz対応の「ROG Strix OLED XG259QWPG Ace」、および56gのゲーミングマウス「ROG Gladius IV Ace」だ。

ROG Swift OLED PG259QWS Aceは、タンデムWOLEDパネルとTrueBlack Glossyコーティングを採用し、最大720Hzのリフレッシュレートと0.02ms（GTG）の応答速度をうたう。最大1,700nitsのピーク輝度、Dolby Vision対応、さらに画面位置を記録して再現しやすくするポジションセンサーを備え、明るい会場でも高い視認性と再現性を狙った設計だ。TGS2026での実機展示は、Gamescom 2026に続く世界2回目となる。

ROG Strix OLED XG259QWPG Aceは、同じく24.5インチ・フルHDの競技向けOLEDモニターで、最大540Hzと0.02msの高速表示に対応する。Tandem WOLEDとTrueBlack Glossyコーティングにより、映像の鮮明さとコントラストを確保しつつ、3種類のFPSシーン向けに調整されたEsports ColorモードやQuick OSDも備える。会場では2機種のモニターで「オーバーウォッチ」を試遊でき、高リフレッシュレートとOLEDの応答性を直接体験できる。

ROG Gladius IV Aceは、スポーツ科学に基づくエルゴノミクス設計を採用した56gの軽量マウスだ。付属の3g、5g、7gウェイトで7通りの追加重量設定が可能で、最大65,000dpiのROG AimPoint Pro 65Kセンサーと最大8,000Hz対応のROG SpeedNova 8K Gen IIを搭載する。ブラックとホワイトが国内初公開となり、ROGブースはホール6小間番号06-N03で展開される。