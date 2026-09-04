ASUSの新型Wi-Fi 7ルーター、最大3600Mbps＆デュアル2.5GbE対応

ASUS JAPANは、Wi-Fi 7とAiMeshテクノロジーに対応したメッシュWi-Fiルーター「RT-BE3600J Pro」の予約受付を9月4日より開始し、9月11日より全国の家電量販店およびECサイトで順次発売する。価格は16,920円で、家庭内の通信環境をまとめて底上げしたいユーザー向けの新製品だ。
RT-BE3600J Proの大きな特徴は、最大3,600MbpsのデュアルバンドWi-Fi 7に対応する点だ。MLOや4K-QAMといったWi-Fi 7の主要技術を取り入れ、複数端末の同時接続でも速度低下を抑えやすい構成となる。4本の内蔵アンテナと4基の高性能フロントエンドモジュールを備え、電波が届きにくい場所のカバーにも配慮した設計だ。
メッシュ機能の中核となるAiMeshにも対応し、複数のASUSルーターを組み合わせて通信範囲を手軽に拡張できる。さらに、デュアル2.5Gイーサネットポートを搭載し、WANとLANを柔軟に切り替えられるほか、2.5Gの有線バックホールにも対応する。無線だけでなく有線でも高速化を狙えるのが利点だ。
セキュリティ面では、商業グレードのAiProtectionや多重VPN機能を備え、家庭内ネットワークの保護を強化する。加えて、Smart Home Masterによるネットワーク管理機能や、年齢別フィルタリング、スケジュール管理、セーフブラウジングに対応したペアレンタルコントロールも利用できる。サブスクリプション不要で使える点も、長期運用を考える家庭にとって魅力だ。
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