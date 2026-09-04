公共USBでも安心して充電、通信を物理遮断できるUSB-Cケーブル発売

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で、付属アダプタの着脱によってデータ通信を遮断する充電専用モードと、最大480Mbpsのデータ通信に対応する通常モードを切り替えられるUSB-Cケーブル「500-USB108BK」「500-USB108W」を発売した。価格は各1,436円（税抜）で、カラーはブラックとホワイトの2色だ。
付属アダプタをUSB端子に装着すると、データ通信を物理的に遮断し、公共USBポート利用時のデータ抜き取りやUSB経由のリスク低減に役立つ。空港やホテル、カフェなどの共用ポートでは充電だけに用途を絞れる設計だ。アダプタを外せば、普段使いのUSB-Cケーブルとしてそのまま利用できる。
通常モードではUSB2.0の最大480Mbps通信に対応し、USB Power Deliveryによる最大60Wの充電も可能だ。USB Type-C同士の接続なら最大60W、Type-A用の充電専用アダプタを使えば最大15Wで充電できる。Type-C用とType-A用の2種類の充電専用アダプタが付属するため、外出先の充電環境に合わせやすい仕様だ。
ケーブルはやわらかなシリコン素材を採用し、取り回しやすく絡まりにくい点も特徴。長さは約1m、重量は約32gで、日常のデスク周りだけでなく、出張や旅行の持ち歩きにも向く。セキュリティ対策と実用性を1本にまとめたUSB-Cケーブルとして、モバイルワークや公共スペースでの利用を意識する人に注目の製品だ。
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