ボタンひとつで録音、ローカルAIで文字起こしできる超小型SSD「NANO PRO」

旭東トレーディングは9月2日、SUNEASTブランドから「NANO PRO シリーズ AI ポータブルSSD」を発表した。写真や動画、ドキュメントの保存に加え、ワンタッチ録音とローカルAIによる情報整理を1台にまとめた超小型ポータブルSSDだ。価格は現時点で未公表で、購入方法や販売開始時期の詳細は今年年末に案内される予定だ。
NANO PRO シリーズ AI ポータブルSSDは、通常のポータブルSSDとして日常的に使えることに加え、ボタンひとつで録音を開始できる点が大きな特徴だ。会議、商談、インタビュー、授業、アイデアメモなど、残したい瞬間をアプリ操作なしで記録できるため、スマートフォンを取り出す手間を省ける構成だ。ストレージ機能と録音機能を兼ね備えた設計で、スマートフォンとPCの間をまたいだデータ移動にも使いやすいという。
録音した音声はローカルAIで文字起こし、要約、内容整理に活用できる。クラウドへ送信せず端末内で処理するため、機密性の高い音声や文書を外部サーバーに預けずに済む点も安心材料だ。情報漏えいのリスクを抑えながらAIを使える構造で、個人利用だけでなく、ビジネスシーンでも扱いやすい。保存、記録、整理を一つの小型デバイスに統合した設計が、従来のPSSDの役割を広げる狙いだ。
サイズは超小型のnanoサイズとして設計され、携帯性と実用性を両立した製品として注目を集めそうだ。
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