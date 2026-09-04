撮影会も大人気。ロシア系クォーターの絵師グラドル・百合川サシャ（ゆりかわ・さしゃ）さんが、4th DVD「雪の中の熱情（ストラースチ）」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月22日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1月に山形県で撮影された今作は、百合川さん初となる雪ロケの映像が含まれているのが最大のポイント。とある企業に勤めるOLを演じていて、交際中の彼氏（＝視聴者）と旅行する物語となっている。

――演じてみた感想から聞かせてください。

【百合川サシャ】 ロケ前に監督さんから小説のように作り込まれた台本をいただき、「いつもとは違う内容になるぞ」「新しい挑戦だ」と思いました。吹雪のなかをベージュ色のコートを着て歩いたことが一番の思い出になりました。

――全体的なシーンの紹介を。

【百合川サシャ】 旅館で過ごすところが多いのですが、寝室でシーツをかぶりながらイチャイチャを始めたり、大浴場に行って洗いっこをしたり、お風呂上がりに畳の部屋で浴衣姿を見せたりしています。

――オススメは？

【百合川サシャ】 外が寒いからと車のなかで暖を取るシーンです。最初はグレーのスーツを着ているのですが、少しずつ脱いで白のブラウスになって、最後はセクシーな青のランジェリーに。スカートから覗くパンストも含めて、大人のえちえち感を出すことができました。

――ファンからの評判は？

【百合川サシャ】 みなさんから「リリースを重ねるたびに、サシャちゃんは（えちえち感が）パワーアップしている」と言われました。雪ロケで涼しげなチャプターもあるこの4th DVDを観て、暑い夏を乗り切ってほしいです（笑）。

これからの予定としては、9月26日・27日開催の「コスホリック45」にサークル名「せくしーなうさぎ」で参加（百合川さんは26日）。絵師としての活動については、「冬コミ（C109）でコスプレのグラビアとイラストを販売できたらと思い、抽選にも応募しました」とコメント。当落発表は11月6日だが、当選したという喜びのメッセージが見られることを祈りたい。