これだから秋が大好き！ 札幌で一面のピンクが燃えるような赤へと移ろう絶景と出会う
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
一面のピンクが、燃えるような赤へと移ろっていく——そんな贅沢な秋が、札幌で待っています。
風が心地よくなり、お出かけが楽しくなる季節がやってきました。日々の慌ただしさから少し離れて、五感で秋の深まりを感じてみたい。そんな気持ちに応えてくれる場所が、札幌市南区にあります。
テーマは秋の滝野で色さがし
2026年9月12日（土）から11月10日（火）まで、「国営滝野すずらん丘陵公園」で「たきのオータムカラーズ2026」が開催されます。テーマは「秋の滝野で色さがし」。訪れる時期によって、公園の表情ががらりと変わります。
9月はピンク、10月は鮮やかな赤のグラデーションに包まれる
9月中旬から下旬は「コスモスフェスタ」が見頃を迎え、約70万本のコスモスが丘一面を淡いピンクに染め上げます。10月に入ると「たきの紅葉まつり」へとバトンタッチ。約4,300株のコキアが緑から黄色、そして深紅へと色を変え、10月中旬〜下旬には燃えるような赤の絨毯が広がります。澄んだ秋空とのコントラストは、この時期だけの特別なご褒美です。
季節はひとつとして同じ表情を見せてはくれません。今年の滝野がどんな色を見せてくれるのか、ぜひ自分の目で確かめて！
たきのオータムカラーズ2026
●開催期間：2026年9月12日（土）～11月10日（火）
・コスモスフェスタ：9月12日（土）～9月27日（日）
・たきの紅葉まつり：10月3日（土）～11月10日（火）
●開園時間：9:00～17:00
●開催場所：国営滝野すずらん丘陵公園
●住所：北海道札幌市南区滝野247
●入園料: 大人（15歳以上）450円 / シルバー（65歳以上）210円 / 中学生以下無料
（※駐車料金別途）
●秋季無料入園日：
9月20日（日）・9月27日（日）秋の都市緑化月間（どなたでも無料）
9月21日（月・祝） 65歳以上の方限定で無料
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