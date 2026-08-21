これだから秋が大好き！　札幌で一面のピンクが燃えるような赤へと移ろう絶景と出会う

一面のピンクが、燃えるような赤へと移ろっていく——そんな贅沢な秋が、札幌で待っています。

風が心地よくなり、お出かけが楽しくなる季節がやってきました。日々の慌ただしさから少し離れて、五感で秋の深まりを感じてみたい。そんな気持ちに応えてくれる場所が、札幌市南区にあります。

テーマは秋の滝野で色さがし

2026年9月12日（土）から11月10日（火）まで、「国営滝野すずらん丘陵公園」で「たきのオータムカラーズ2026」が開催されます。テーマは「秋の滝野で色さがし」。訪れる時期によって、公園の表情ががらりと変わります。

9月はピンク、10月は鮮やかな赤のグラデーションに包まれる

9月中旬から下旬は「コスモスフェスタ」が見頃を迎え、約70万本のコスモスが丘一面を淡いピンクに染め上げます。10月に入ると「たきの紅葉まつり」へとバトンタッチ。約4,300株のコキアが緑から黄色、そして深紅へと色を変え、10月中旬〜下旬には燃えるような赤の絨毯が広がります。澄んだ秋空とのコントラストは、この時期だけの特別なご褒美です。

季節はひとつとして同じ表情を見せてはくれません。今年の滝野がどんな色を見せてくれるのか、ぜひ自分の目で確かめて！

たきのオータムカラーズ2026

●開催期間：2026年9月12日（土）～11月10日（火）

・コスモスフェスタ：9月12日（土）～9月27日（日）

・たきの紅葉まつり：10月3日（土）～11月10日（火）

●開園時間：9:00～17:00

●開催場所：国営滝野すずらん丘陵公園

●住所：北海道札幌市南区滝野247

●入園料: 大人（15歳以上）450円 / シルバー（65歳以上）210円 / 中学生以下無料

（※駐車料金別途）

●秋季無料入園日：

9月20日（日）・9月27日（日）秋の都市緑化月間（どなたでも無料）

9月21日（月・祝） 65歳以上の方限定で無料