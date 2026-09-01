推し活にも使える！ 5画面デジタル時計「Times Gate II」発売

infinityは8月31日、ガジェットブランドDivoomの新モデル「Times Gate II」を発売した。取扱店舗はドン・キホーテ、楽天市場、無限堂 浅草となる。前作Times Gateの意匠を継承しながら内部システムを刷新し、5つのフルカラーLCDスクリーンを備えるデジタル置き時計として、表示の滑らかさと接続安定性を高めた製品だ。

Times Gate IIの特徴は、内部チップの刷新により各LCDスクリーンの独立処理能力を高め、表示をより高速かつ滑らかにした点だ。さらに通信モジュールのアップデートによりWi-Fi接続性を安定化し、アプリ連携の強化とデータ同期エラーの削減も実現したという。デジタルバッジや推し活向けの演出にも活用しやすい仕様で、部屋のインテリアとしても存在感を放つ。

カラーは前作のグレイ、ピンクに加え、新色イエローが追加された。

発売背景としては、初代Times Gateの登場から約3年が経過し、ハード構造や使用環境が進化したことを受け、最新環境に合わせて内部構造を強化した点が挙げられる。見た目の個性だけでなく、表示性能と通信品質を磨いたTimes Gate IIは、実用性と遊び心を両立する新たなデスクトップガジェットとして注目を集めそうだ。