CORSAIR「FRAME 4000／5000」用木製フロントパネル発売、天然木でPCをインテリアに

アスクは、CORSAIR社製PCケース用アクセサリ「FRAME 4000/5000 WOOD Front Panel」シリーズと「FRAME 4000 ELITE Front Panel I/O」シリーズを発表した。発売日は9月3日で、前者の価格は4,980円前後から、後者は4,280円前後の見込み。

WOOD Front Panelシリーズは、FRAME 4000シリーズとFRAME 5000シリーズに対応する交換用フロントパネルだ。ブラックケースにはウォルナット、ホワイトケースにはオークを組み合わせ、FSC認証の天然木スラットを採用することで、PCを家具やインテリアになじませやすい外観に仕上げる。工具不要のスナップオン設計で、数秒で着脱できる点も特徴だ。

木製スラットの隙間から空気を取り込む構造により、見た目の上質感だけでなくエアフローも確保する。対応製品はFRAME 4000シリーズ向けが2色、FRAME 5000シリーズ向けが2色の計4製品で、型番はそれぞれCC-8901151、CC-8901152、CC-8901187、CC-8901188となる。

FRAME 4000 ELITE Front Panel I/Oシリーズは、FRAME 4000D/4000Xシリーズ向けの交換用I/Oパネルだ。USB Type-Cポートを3基備え、そのうち1基は最大20Gbps対応のUSB 3.2 Gen 2x2、残り2基は最大5Gbps対応のUSB 3.2 Gen 1となる。外付けSSDや周辺機器を前面から素早く接続したいユーザーに向く仕様だ。

さらに、電源ボタンには5V ARGBライティングを内蔵し、押し応えのあるMX Greenメカニカルスイッチを採用する。スイッチは交換可能で、操作感まで好みに合わせて調整できる点が魅力だ。カラーはブラックとホワイトの2種類で、型番はCC-8901159-WWとCC-8901160-WWとなる。