SUNEASTのPCIe 4.0 SSD「GOLD SERIES 720」発売、最大7,450MB/s・4TB対応

旭東エレクトロニクスは、SUNEASTブランドのM.2 NVMe SSD「GOLD SERIES 720 M.2 2280 PCIe Gen4.0 ×4」を9月上旬より全国のパソコン専門店などの実店舗で順次販売開始する。ウェブではすでに販売中で、容量は512GB、1TB、2TB、4TBの4モデルを用意している。

「SUNEAST GOLD SERIES 720」は、PCIe 4.0×4接続に対応したM.2 2280規格のNVMe SSDだ。1TB、2TB、4TBモデルは最大読込速度7,450MB/s、512GBモデルは最大7,050MB/sに対応する。さらに3D TLC NANDを採用し、TBWは512GBが900TBW、1TBが1,800TBW、2TBが3,600TBW、4TBが7,200TBWとなる。

用途は幅広く、ゲーミングPCのメインストレージ、自作PCの換装・増設、写真・動画編集などのクリエイティブ用途に向く。最大書込速度は512GBが4,200MB/s、1TBが6,600MB/s、2TBが6,750MB/s、4TBが6,500MB/sで、OSやアプリの起動、大容量ゲームや素材データの読み書きを重視するユーザーに適した設計だ。

容量選びの目安としては、512GBはOSや基本アプリ向け、1TBはゲームと日常用途の両立向け、2TBは複数タイトルのゲーム保存や写真・動画データ向け、4TBは大容量ゲームライブラリや制作データの保管向けとなる。フォームファクターはM.2 2280（22×80mm）で、対応PCやマザーボードへの搭載が前提だ。