業界初をうたう半固体バッテリー搭載、FRONTIER「FRT300P」が期間限定で送料無料

インバースネットは、BTOパソコンブランド「FRONTIER」から、10.1型2in1タブレット「FRT300P」の送料無料キャンペーンを9月1日から11月30日まで期間限定で実施する。販売はFRONTIERダイレクトストアで行う。FRT300Pは、国内で販売されているWindows搭載2in1タブレットPCとして業界初をうたう半固体リチウムイオンポリマーバッテリーを採用した点が特徴だ。

半固体バッテリーは、一般的な液体電解質の代わりにゲル状の電解質を用いる次世代バッテリーだ。衝撃を受けても液漏れしにくく、内部ショート時の熱暴走や発火リスクを大幅に低減するという。加えて、化学的な安定性が高く、充放電を繰り返しても劣化しにくいため、従来型と比べて2倍近い長寿命を実現するとしている。軽量・薄型・高容量を両立し、幅広い温度環境で安定して動作する点も強みだ。

筐体は10.1インチの高精細IPSタッチディスプレイと着脱式キーボードを備え、キーボード装着時はメールや文書作成、取り外し時はWeb閲覧や動画視聴に向く構成だ。さらに、インテル プロセッサー N150、8GB LPDDR5メモリ、Windows 11 Proを搭載し、オンライン会議や日常の作業にも対応する。