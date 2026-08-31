写真・動画・ゲーム保存に！ SUNEAST「Daily Series」microSDカード発売

旭東トレーディングは、SUNEASTブランドのmicroSDHC/XC UHS-Iカード「Daily Series」を発売した。32GB、64GB、128GBの3容量をそろえ、スマートフォンやタブレット、カメラ、ゲーム機などの日常的なデータ保存に向けたスタンダードモデルとなる。

「Daily Series」は、最大転送速度92MB/sに対応し、Class 10、UHSスピードクラス1（U1）、ビデオスピードクラス10（V10）を満たす。写真や動画の読み出し、撮影データの移動をスムーズにし、Full HD動画の保存にも対応する設計だ。対応機器なら、日常のバックアップから旅行やレジャーの記録まで幅広く活用できるという。

容量は32GB、64GB、128GBの3種類だ。32GBは写真中心のライトユーザー向け、64GBは写真と動画をバランスよく保存したい人向け、128GBは大量の写真や動画、ゲームデータをまとめて持ち歩きたい人向けとなる。動作温度は0～70℃、保存温度は-40～85℃で、室内外の幅広い利用環境を想定している。

保証期間は購入日から日本国内で1年間となる。なお、動画撮影に必要な速度は機器や設定で異なり、Nintendo SwitchなどmicroSDHC/XC対応機器で使える一方、Nintendo Switch 2では使用できないという。購入前には対応規格と最大容量を確認する必要がある。