Wi-Fi 6EもPCIe 4.0も対応、ASRockの新型AM4マザーボードがAmazon限定発売

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるASRockブランドの新製品として、AMD B550チップセットを搭載したMicroATXマザーボード「B550M Pro-A WiFi 6E」が、Amazon専売で8月28日に発売した。価格は14,980円前後で、ソケットAM4対応のAMD Ryzenプロセッサ向けに設計された製品だ。

B550M Pro-A WiFi 6Eの大きな特徴は、8フェーズ電源設計による安定したCPU給電と、PCIe 4.0対応Hyper M.2による高速ストレージ運用にある。さらに、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3モジュールを標準で備え、無線接続の速度と安定性を重視するユーザーに向く構成だ。

拡張性の面では、PCIe Gen4 x16スロットを搭載し、メモリはDDR4 DIMMを4基装備する。ストレージはM.2スロットを複数備え、PCIe Gen4 x4対応とPCIe Gen3 x2対応の両方に対応するほか、SATA3 6.0Gb/sも利用できるため、SSDとHDDを組み合わせた柔軟な構成が可能だ。

インターフェース面では、フロントとリアに最大5Gbps対応のUSB Type-Cポートを搭載し、冷却機能ではFan-Tastic Tuningによりファン回転を細かく調整できる。