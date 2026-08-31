PC・タブレットを1台で操作、3台切替対応のテンキーレスキーボード「400-SKB087」

サンワサプライが運営する直販サイト「サンワダイレクト」は、テンキーレスワイヤレスキーボード「400-SKB087」を発売した。価格は5,891円（税抜）で、サンワダイレクト本店のほか、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店、au Pay マーケット店、Amazon店で購入できる。BluetoothとUSB-Aレシーバーを組み合わせた最大3台のマルチペアリングに対応し、複数端末を行き来するデスクワーク向けの1台だという。
400-SKB087の大きな特徴は、Bluetooth接続2台と2.4GHz帯のUSB-Aレシーバー接続1台を登録できる点だ。キー操作で接続先を切り替えられるため、会社用PC、タブレット、個人用PCをまたぐ作業でも、キーボードを持ち替える手間を抑えられる。OSはWindows、macOS、iOS、Android、Chrome OSに対応し、接続した環境に合わせて配列を自動切り替えする仕様だという。
本体は幅約27.8×奥行11.3mmのテンキーレス85キー設計で、重量はおよそ310gとなる。数字入力の機会が少ないユーザーに向けてテンキーを省いたことで、マウス操作のためのスペースを確保しやすい。さらに、パンタグラフ式のキースイッチ、キーピッチ18.4mm、キーストローク1.6±0.2mmを採用し、ノートPCに近い軽快な打鍵感を実現する。キー表面には凹みを設け、UV塗装でさらりとした触感に仕上げている点も見逃せない。
デザイン面では、ガンメタリック×ブラックのツートンカラーを採用し、オフィスから書斎、リビングのワークスペースまでなじみやすい。キー印字にはレーザー印刷を用い、長く使っても文字が消えにくい仕様だ。背面スタンドによる3段階角度調整、USB-C充電式、Fnキーを使った音量調整や画面ロックなどのショートカットも備える。複数デバイスを1台で扱いたい人や、省スペースな環境で快適なタイピングを求める人に向く製品だという。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります