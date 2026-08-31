ASUSがROG新製品を9月4日発売、300gヘッドセットと限定マウスパッド

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、USB接続のゲーミングヘッドセット「ROG Pelta Core Gaming Headset」と、Team Vitalityとのコラボレーションによるゲーミングマウスパッド「ROG Hone Control Ace L Vitality Edition Mouse Pad」を発表した。発売日は9月4日だ。

ROG Pelta Core Gaming Headsetは、ROG独自設計の50mmチタンコーティング振動板ドライバーを採用したモデルだ。20Hz～20kHzの広い周波数特性により、足音や環境音、爆発音の細かなニュアンスを拾いやすく、ゲーム内の状況把握に役立つ構成だ。わずか300gの軽量設計に加え、3段階で調整できる伸縮性ヘッドバンドを備え、長時間プレイ時の負担軽減も意識したつくりだ。

音質調整の面では、ベーシックモードとパラメトリックEQを切り替えられるうえ、ゲームごとに最適化されたソフトウェアプリセットも利用できる。Gear Linkを使えば、EQの微調整やライティング、イヤーカップの操作設定までまとめて調整できるため、プレイタイトルや好みに応じたカスタマイズ性が高い製品だ。

一方のROG Hone Control Ace L Vitality Edition Mouse Padは、CSとVALORANTで実績を重ねるeスポーツチームTeam Vitalityとの共同開発による限定デザインだ。摩擦係数を高めたクロス素材を採用し、高いストッピング性能と安定したマイクロエイムを重視する設計となる。サイズはおよそ幅420×奥行490×高さ4mm、重量はおよそ308gだ。広めの操作面により、ローセンシからハイセンシまで幅広いプレイスタイルに対応する点も魅力だ。