めっちゃリアルだけど「うそもいっぱい描いてる」『バクマン。』【Amazonマンガ週末祭】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

8月第4週（8月28～30日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「イチオシ少年マンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は漫画・小畑健センセイ、原作・大場つぐみ センセイのコンビによる『バクマン。』をご紹介。

2人の少年が漫画家としてデビュー、活躍するまでの道のりを描いた作品『バクマン。』。



読者アンケートの順位が出て、担当編集者とネームを詰め、編集会議で連載が決まり、人気が落ちれば打ち切りの危機。しかも作中には「服部」「吉田」など、実在するジャンプ編集者の名前まで出てきたり、内容的にはかなりリアルで、読んでいると、もう半分ドキュメンタリーじゃないのか、これは？ くらいに思えてくる作品ですが、MANTANWEBのインタビュー記事に掲載された初代担当編集者の相田聡一氏の話によれば、話はそう単純ではないとのこと。たしかに舞台のモデルは確かにジャンプ編集部ですが、作品にはフィクションも多く、現実の編集部をそのまま描いたものではないそうです。原作の大場つぐみセンセイも、編集者の名前は、実在の編集者から名前を「借りた」と明かしています。



つまり、実在する名前や編集部の制度はリアリティを盛るための道具で、物語はまったく別物ということのようです。



この漫画がやりたかったのは、ジャンプの裏事情を暴露することではなく、現実にある漫画制作の仕組みを、ジャンプ漫画の流儀で分かりやすい形で伝えることです。



読者アンケートでの順位争い、突破すべき関門である編集会議、新妻エイジのような切磋琢磨し合うライバル作家の存在。担当編集者の門司健吾氏によれば、「『バクマン。』は、漫画家の世界を舞台にした超王道少年バトルマンガ」なのです。



ペンでしか戦えない人を、ちゃんとジャンプフォーマットで戦わせるのも、少年ジャンプ流。



とはいえ、『バクマン。』担当編集者たちによれば、「友情・努力・勝利」という三原則を守って作品を作るという編集方針は、実際には「存在しない」とのことなので、ウケる方向で考えていくと、自然にそうなる、ということのようです。「友情・努力・勝利」は、ジャンプの編集方針というより、面白い漫画の黄金比みたいなものなのかもしれませんね。

平成版『まんが道』として読むと、昭和と平成の出版事情の違いも見えて趣深い

バクマン。

小畑健 (著)、大場つぐみ (原作)

全10巻（完結）

9,200円 ＋ポイント還元 4,600 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

絵を描く真城最高と、物語を考える高木秋人。中学生の二人はコンビを組み、漫画家として『週刊少年ジャンプ』での連載を目指す。編集者との打ち合わせ、投稿、連載会議、読者アンケート、ライバル作家との競争などを経験しながら、二人は自分たちの漫画を世に出すため奮闘していく。