最初はドラクエⅣの宣伝マンガだったのに大長編になった『DRAGON QUEST ダイの大冒険』【Amazonマンガ週末祭】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

8月第4週（8月28～30日）の「Amazonマンガ週末祭」は、「イチオシ少年マンガ」特集。対象作品が全巻50%ポイント還元セールです。その中から、今回は三条陸、稲田浩司両センセイによる『DRAGON QUEST ダイの大冒険』をご紹介。

『DRAGON QUEST ダイの大冒険』は、ゲーム『ドラゴンクエスト』の世界観を元にしたオリジナルストーリー。ダイもポップもアバンもゲーム本編には登場しません。では、なぜ、こんなにオリジナルなのか。実は『ダイの大冒険』は、最初から「独自のドラクエ漫画を作ろう」と始まった企画ではなかったそうです。

原作の三条陸センセイによれば、そもそもの企画は『ドラゴンクエストIV』発売を盛り上げるための読み切り漫画としてのスタートでした。しかし、発売前にゲーム自体のストーリーを見せることはできない。そこで堀井雄二氏らとの打ち合わせを経て、『ドラゴンクエストI』～『III』で作られた世界観やおなじみのモンスターなどを使いつつ、主人公も物語もまったく違った、新しいドラゴンクエストを作ることになったのだそうです。

その結果、生まれたのがダイでした。

ゲームを忠実に漫画化できなかったという制約が、逆に漫画だけの勇者、仲間、敵、必殺技を育てることになり、宣伝のために描かれた読み切りが2作連続で読者アンケートで好評を博したことで連載化へ。そこから物語は、単行本全37巻に及ぶ大長編（Kindle版は1巻あたりの収録話数が多い全22巻）へと育っていきました。

ゲームを宣伝するために始まった漫画が、ゲームの物語を描けなかったために独自の冒険を始め、その冒険自体が人気になって長期連載になる。

用意されていた道を進めなかったからこそ紡がれた、一人の少年が勇者へと成長する道を描いた物語は、その成り立ちからして、すでに冒険に満ちたストーリーがあったのです。

ドラクエでモンスターが仲間になるのはVからだが、

ダイはⅣの発売前の時点でモンスターと暮らす少年という設定になっているのもエモい

DRAGON QUEST ダイの大冒険

三条陸 (原作), 稲田浩司 (著), 堀井雄二 (監修)

全22巻（完結）

14,960円 ＋ポイント還元 7,480 pt (50%)

※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。

作品紹介

モンスターたちと暮らすダイは、いつか勇者になることを夢見ている少年。そこへ勇者育成を担うアバンが現れ、ダイは弟子として修業を始めることに。しかし世界では魔王軍が再び動き始めていた。仲間となる魔法使いのポップ、たちと出会い、自らに秘められた力にも向き合いながら、ダイは世界を脅かす強大な敵との戦いへ踏み出していく。ドラゴンクエストの世界観を下敷きにした、もうひとりの勇者の物語。