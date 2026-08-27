Kindle漫画セール情報「推し漫」 第244回
ぼっちちゃんはのギターはなぜ黒いレスポールカスタムなのか？ 『ぼっち・ざ・ろっく！』1～4巻まで今だけ1冊99円！【Kindle漫画セール情報】
2026年08月27日 16時00分更新
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全国のぼっちな少年少女に向けたバンド漫画『ぼっち・ざ・ろっく！』、現在第8巻まで刊行されていますが、現在第1巻から第4巻までが99円セールを実施中！
タイトルからも分かる通り、『ぼっち・ざ・ろっく！』はロックバンドがテーマの漫画。作者のはまじあきセンセイもさぞギターやバンドに詳しいのでは……と思いきや、はまじセンセイは企画当初、楽器にまったく詳しくなく、ギターとベースの見分けもつかないほどだったんだそうです。
後藤ひとりが愛用する黒いレスポールカスタムも、先にキャラクターデザインを決め、「黒」「ギター」などで検索したところ上位に出てきたので採用したとのこと。そんな決まり方だったの!?
しかも、ライブハウスの基本や文化も知らず、作品を描くまで下北沢へ行ったことさえなかったそうで、漫画を描く前に初めて足を運び、一人でライブハウスへ。そこでスタッフから「どのバンドを見に来ましたか？」と聞かれ、「特にないです」と答えて怪訝な顔をされたんだとか。連載後は自分で勉強や取材を続け、その成果を作中の豆知識にも反映していったとのこと。
あらかじめ持っていたバンド知識を上から教えるのではなく、作者自身も知らない文化へ入っていきながら漫画を描いていたんですねぇ。『ぼっち・ざ・ろっく！』のライブハウスが、ぼっちちゃんが初心者のときにはちょっと怖く見えていて、それでも少しずつ居場所へ変わっていくのと同様、はまじセンセイも、知らない場所での体験から描き始めて、たぶん今ではバンド漫画を描くことが自分の世界になっているのかも知れませんね。
『ぼっち・ざ・ろっく！』というタイトルは担当編集が考えたんですって
ぼっち・ざ・ろっく！
はまじあき (著)
全8巻（続巻）
4,156円
第1巻～第4巻
396円（1巻あたり99円）
第5巻～第8巻
3760円（1巻あたり940円）
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
ひとりは、虹夏が所属する結束バンドの助っ人ギターとしてライブハウスに立ち、ベースの山田リョウ、ボーカル＆ギターの喜多郁代と関わるようになる。人前に立つこと、仲間と音を合わせること、失敗しても次のライブへ向かうこと。その積み重ねの中で、ひとりは少しずつ“ぼっちじゃない音楽”を覚えていく。
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