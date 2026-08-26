スマートグラス「Meta Glasses」約5万円、レイバンより2万円ほど安い

SNS大手メタと欧州のアイウェア大手エシロールルックスオティカは8月25日、新型スマートグラス「Meta Glasses」の日本市場投入を公表した。8月26日発売で価格は5万600円から。先に発売された「Ray-Ban Meta」より、2万円ほど安価な設定だ。

フレームはすっきりとしたスクエア型の「Meta Adventurer」、力強い存在感をもった「Meta Fury」、スリムなオーバルフレームの「Meta Glasses by Kylie」の3種類。カラーバリエーションも豊富で、ユーザーのスタイルに合った1本を選べるという。

標準レンズ（度なし）はサングラス、Transitions、偏光、クリアの4種類を用意。本体を眼鏡店に持ち込めば、フレームの保証を維持したまま度付きレンズに交換することも可能だ。

スマートグラスとしては、アクションボタンを使ったMeta AIの呼び出し、オープンイヤースピーカーによる耳を塞がないオーディオ再生、ハンズフリーでの写真や動画の撮影などに対応。周囲のプライバシーに配慮するため、撮影中に前面LEDが強制点灯する仕組みも搭載している。

バッテリーは本体側のみで8時間以上の連続駆動に対応。さらに折り畳み式充電ケースの活用すれば、コンセントがない場所でも最大40時間分の追加が可能だ。