「Control Resonant」PC版を無料配布、GIGABYTEのRTX 50シリーズ購入者限定
GIGABYTEは8月26日から9月29日まで、対象のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ搭載製品を購入したユーザー向けに、Remedy Entertainmentの新作アクションアドベンチャーRPG「Control Resonant」PC版のゲームクーポンコードを提供するキャンペーンを実施する。対象となるのは、GeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070 Laptop GPUを搭載したノートPC、ならびにGeForce RTX 5090、5080、5070 Ti、5070を搭載したグラフィックスカードとデスクトップPCだ。クーポンコードの引き換え期限は2026年10月27日までとなる。
「Control Resonant」は、2019年発売の「Control」の続編にあたる三人称視点のSFアクションアドベンチャーゲームだ。プレイヤーは前作の主人公ジェシー・フェイデンの弟、ディラン・フェイデンとして、超常的な力で歪められたマンハッタンを探索する。キャンペーンは数量限定の可能性があり、予定数に達した場合は期間中でも終了する場合があるため、対象製品の購入を検討するなら早めの確認が重要だ。
購入方法は、キャンペーン情報ページに案内された対象製品を正規に購入し、所定の手順でクーポンコードを引き換える形となる。詳細な引換方法は公式のキャンペーンページで確認できる。
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