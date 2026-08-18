GIGABYTE、27インチQHDゲーミングモニター2機種を発売 240Hz有機ELと210Hz IPSを用意
シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるGIGABYTEブランドの新製品として、27インチ QHD（2560×1440）有機EL（QD-OLED）ゲーミングモニター「GIGABYTE GO27Q24A」と、27インチ QHD（2560×1440）液晶ゲーミングモニター「GIGABYTE G27Q20T」を、8月20日にドスパラ専売で発売する。価格はGO27Q24Aが72,980円前後、G27Q20Tが26,880円前後の見込み。
GIGABYTE GO27Q24Aは、27型のQHD解像度と最大240Hzのリフレッシュレートを備えるQD-OLED採用モデルだ。応答速度は0.03ms GTGとされ、動きの速いFPSやアクションゲームでも残像感を抑えた表示が期待できる。99% DCI-P3の広色域表示に加え、半光沢のアンチリフレクション仕様で、映り込みを抑えながら鮮やかな映像表現を狙う構成だ。
保護機能も特徴で、AI OLED Careと先進冷却機構を搭載し、パネルの状態維持を支えるという。さらにパネル焼き付き保証を含む3年保証が付属し、長期運用を見据えるゲーマーにも配慮した内容だ。接続端子はHDMI 2.1を2基、DisplayPort 1.4を1基、イヤホンジャックを備える。
一方のG27Q20Tは、SuperSpeed IPSパネルを採用した27型QHDモニターで、最大200Hz、オーバークロック時210Hzに対応する。応答速度は0.5ms GTGで、G-SYNC Compatibleにも対応し、ティアリングを抑えた滑らかな描画を重視する設計だ。Smart ODやAI Black Equalizerなど、暗いシーンでの視認性や応答性を高める機能も搭載する。彩度は94% DCI-P3、123% sRGBとされ、ゲームだけでなく動画視聴や一般用途でも扱いやすいモデルだ。
G27Q20Tの接続端子はHDMI 2.0を2基、DisplayPort 1.4（DSC）を1基、USB 2.0ダウンストリームポートを1基、イヤホンジャックを1基備える。USBポートはファームウェア更新用と案内されている。ノングレア仕様で、長時間の使用でも目の負担を軽減しやすい構成だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この記事の編集者は以下の記事もオススメしています
過去記事アーカイブ
- 2017年
- 08月
- 2014年
- 10月