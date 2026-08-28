GIGABYTE「AORUS」がTGS 2026出展！ 発売前の注目ゲームを最高峰PCで試遊

GIGABYTEは、9月17日から9月21日に千葉・幕張メッセで開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」に、ゲーミングブランド「AORUS」として出展する。ブース位置はHall 6の06-C02となり、話題の大作から発売前の注目作まで、AORUSのPCとモニターで快適に体験できる展示を用意するという。

今回の出展では、映像の鮮明さと操作レスポンスを重視したゲーミング環境を前面に押し出す。高画質表示に加え、滑らかな描画や安定したプレイ感を重視するユーザーに向けて、AORUSのPCとモニターの実力を直接試せる内容になる。人気タイトルだけでなく、発売前ゲームの試遊機会がある点も見どころだ。

TOKYO GAME SHOW 2026の会期は、ビジネスデイが9月17日と9月18日の10時から17時まで、一般公開日が9月19日から9月21日の9時30分から17時までとなる。最終日は16時終了だ。会場は幕張メッセとなる。AORUSブースの詳細や試遊タイトル、来場ゲスト情報は、今後AORUSの日本公式Xアカウント@AORUS_JPとInstagramアカウント@aorus_jpで順次案内するという。