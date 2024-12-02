ASUSフラッグシップストアが広島出店 エディオン広島本店で8月28日オープン
ASUS JAPANは、ASUS製品を幅広く体験できる常設拠点「ASUSフラッグシップストア」を、8月28日にエディオン広島本店5F西館へオープンする。場所は広島県広島市中区紙屋町2-1-18のエディオン広島本店内で、ASUSおよびROGの最新ノートパソコン、デスクトップパソコン、ゲーミングパソコン、周辺機器を実機で確かめられる環境を整える内容だ。店舗では専属スタッフが常駐し、製品選びの相談にも応じるという。
このフラッグシップストアは、ASUSの製品群を一か所で見比べられる点が特徴だ。ゲーミング向けブランドROGのモデルもそろい、性能差や使い勝手を実際に確認しながら選べるため、購入前の比較検討に向く。
さらにオープン記念として、8月29日から8月30日まで「ASUS フラッグシップストア オープン記念イベント」を開催する。期間中に対象のASUSパソコン、つまりノートパソコン、デスクトップパソコン、ゲーミングパソコンを購入した人には、ASUS VIGOUR BACKPACK AP2600をプレゼントする。加えて先着10名にはROGクッションとROGオリジナルネックストラップの非売品も付与する特典がある。特典はイベント期間中のみで、中古品購入は対象外となる。
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