ASUS、約15Lの小型ゲーミングPC「TUF Gaming T700 Mini」発売 Core Ultra 5・RTX 5060 Ti搭載
ASUS JAPANは、MIL規格準拠の堅牢性を備えるゲーミングブランド「ASUS TUF Gaming」から、コンパクトタワー型ゲーミングデスクトップPC「ASUS TUF Gaming T700 Mini（T700MF）」1製品5モデルを発売した。価格は構成により異なり、インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225Fと最大NVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載する約15L級の小型筐体が特徴だ。
TUF Gaming T700 Miniは、幅158.5mm、奥行き337.9mm、高さ364.3mmの筐体に、CPUとしてインテル Core Ultra 5 プロセッサー 225Fを採用し、GPUはNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、NVIDIA GeForce RTX 5060、NVIDIA GeForce RTX 3050から選べる構成だ。メモリはDDR5対応で、最大64GBまで拡張可能だという。
外装はガラス製サイドパネルを採用し、工具不要で取り外せるため、メンテナンスや将来的なアップグレードがしやすい設計だ。ASUS AURA SYNCにも対応し、最大1680万色のライティングを周辺機器と同期できるため、デスク環境の演出性も高められるという。
冷却は空冷式で、最適化されたヒートシンクとトップフロー型CPUクーラー、90mm大型冷却ファンを組み合わせ、ケース内の熱を効率よく排出する。前面にはUSB3.2 Type-C Gen2x2を1基、USB3.2 Type-A Gen2を2基、USB2.0を2基、ヘッドホン出力とマイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャックを備える。映像出力はGPU構成により異なり、RTX 5060 TiおよびRTX 5060モデルはDisplayPort 3基とHDMI 1基、RTX 3050モデルはDisplayPort、HDMI、DVI-Dを装備する。
さらに、MIL-STD-810H準拠のテストをクリアした高い耐久性に加え、双方向のAIノイズキャンセリング機能や、故障原因を問わず修理対象となる「ASUSのあんしん保証」サービスにも対応する。省スペースながら、ゲーム、配信、日常利用まで幅広くこなせる実用性の高い1台だ。
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