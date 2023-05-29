ROGの20周年記念モデルが日本初公開！ ASUS、東京ゲームショウ2026に出展

ASUS JAPANは9月17日から9月21日まで幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」に出展する。会場はホール6の小間番号06-N03で、ROG（Republic of Gamers）設立20周年を記念する「ROG Edition 20」各製品を中心に、最新の未発売モデルや体験型展示を展開するという。

展示の目玉は、ポータブルゲーム機「ROG XBOX Ally X20」や約104LのゲーミングデスクトップPC「ROG G1000 Edition 20(GM1000)」だ。さらに、PCパーツ5製品、Mini PC、ゲーミングチェア、ゲーミングルーターに加え、20周年仕様のOLEDゲーミングモニター「ROG Swift OLED PG27AQWP-G Edition 20」も並ぶ。COMPUTEX 2026やGamescom 2026で発表された「ROG Swift OLED PG259QWS Ace」「ROG Strix XG259QWPG Ace」も日本初展示となる。

体験コーナーでは「ROG XBOX Ally X20」で複数タイトルを実際に遊べるほか、ASUS/ROGゲーミングPCでも人気作の試遊が可能だ。会場では、ROGが掲げる人を中心に据えた製品開発の思想と、ゲーミング全方位の製品群を一度に確認できる構成になる。一般公開日は9月19日、9月20日、9月21日で、来場者は最新機材の操作感や描画性能を直接確かめられる。

あわせて、9月10日からは出展記念キャンペーンも始まる。第1弾はROG JAPAN公式Xをフォローして対象投稿をリポストすると、ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G16 GA605KP」や「ROG XBOX Ally X」などが当たるSNS企画だ。第2弾はブース来場者向けのLINE抽選会で、「ROG Cetra II Core」や「ROG Slash Sling Bag 4.0」などの賞品が用意される。